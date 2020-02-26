غوغل تطلق ميزة جديدة للمحادثات الفورية

مقالات مختارة: يعتبر التحدث مع (مساعد غوغل الصوتي) Google Assistant هو أسهل طريقة للحصول على إجابات عن أسئلتك، أو تشغيل منزلك الذكي، أو معرفة حالة الطقس، أو أداء الكثير من المهام عبر هواتف أندرويد وكذلك هواتف آيفون.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” لكن في نهاية عام 2019، أطلقت غوغل ميزة جديدة في مساعدها الصوتي وهي (وضع المترجم الفوري) Interpreter Mode، التي تتيح الحصول على ترجمة فورية أثناء التحدث مع شخص آخر يتحدث بلغة مختلفة. وبمجرد تحديد لغتك واللغة التي تريد الترجمة إليها يقوم المساعد تلقائيًا بترجمة محادثتك المستمرة مع الشخص الآخر.

يأتي مساعد غوغل مثبتًا على هواتف أندرويد، لذلك لا يوجد إجراء خاص يحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد إلى القيام به لاستخدامه. ولكن يتطلب الأمر من مستخدمي هواتف آيفون تنزيل تطبيق Google Assistant من متجر آب ستور.

يعمل وضع المترجم الفوري بين 44 لغة مختلفة من ضمنها اللغة العربية، وإلى جانب هاتفك أو جهازك اللوحي يمكنك الوصول إلى وضع المترجم الفوري أيضًا على أجهزة Google Home، وبعض مكبرات الصوت الذكية التي تدعم مساعد غوغل، وبعض الساعات الذكية.

فيما يلي 3 طرق لاستخدام مساعد غوغل في ترجمة المحادثات فوريًا:

1- ترجمة المحادثات:

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للبدء؛ شغل مساعد غوغل على جهازك وأخبره باللغة التي تريد الترجمة إليها؛ يمكنك صياغة الأمر الخاص بك بعدة طرق، مثل:

• “مرحبًا غوغل؛ كن مترجمًا أسبانيًا”.

• “مرحبًا غوغل، ساعدني في التحدث باللغة الفرنسية”.

• “مرحبًا غوغل؛ أحتاج إلى ترجمة فورية باللغة الإيطالية”.

• “مرحبًا غوغل؛ الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية”.

• “مرحبًا غوغل، قم بتشغيل وضع المترجم الفوري”.

إذا طلبت من مساعد غوغل تشغيل وضع المترجم الفوري، فسيقوم المساعد باكتشاف لغتك المعتاد استخدامها على الهاتف ثم يسألك عن اللغة التي ترغب في استخدامها للترجمة الفورية.

بعد تشغيل الميزة، اضغط على رمز الميكروفون وتحدث بلغتك، وسيعرض لك المساعد الترجمة للغة الأخرى عن طريق الكلام والكتابة. يمكنك بعد ذلك تسليم الجهاز إلى الشخص الذي ترغب في التحدث معه، وعندما يتكلم بلغته سيقوم مساعد غوغل بترجمة الكلام إلى لغتك، ويمكنك الاستمرار بهذه الطريقة لإجراء محادثة ذهابًا وإيابًا مع الشخص الآخر.

2- الترجمة يدويًا:

بشكل افتراضي يجب أن يقوم مساعد غوغل بالكشف عن اللغة التي تتحدث بها وترجمتها إلى اللغة التي حددتها تلقائيًا، ولكن إذا لم ينجح ذلك لأي سبب من الأسباب يمكنك التبديل إلى خيار (يدوي) Manual، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• اضغط على خيار (يدوي) الموجود في أسفل الشاشة بعد تفعيل وضع المترجم الفوري.

• اضغط على رمز الميكروفون عندما تتحدث بلغتك، وكذلك اضغط على الرمز نفسه الموجود على اسم اللغة الأخرى عندما يريد الشخص الآخر التحدث.

3- الترجمة عبر الكتابة:

الخيار الثالث هو استخدام لوحة المفاتيح للترجمة بين اللغات، وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت أنت والشخص الآخر في مكان مزدحم أو كنت بحاجة إلى ترجمة لشيء آخر خارج المحادثة.

• اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) keyboard الموجود في أسفل الشاشة بعد تفعيل وضع المترجم الفوري.

• اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح الزرقاء، ثم اكتب رسالتك وستظهر الترجمة تحتها.

• اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح الخضراء، حيث يمكن أن يكتب الشخص الآخر الرد على رسالتك بلغته.

للتوقف عن استخدام وضع المترجم الفوري؛ يمكنك الضغط على أيقونة الإغلاق (X) الموجودة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، أو قول الأمر الصوتي (إيقاف) Stop . العربية.نت