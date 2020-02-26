كيم كارداشيان وناعومي وشير في تعاون استثنائي.. والصور ستينية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مشروع استثنائي، اختيرت كيم كارداشيان وناعومي كامبل والمغنية شير للتعاون سويا لصالح مجلة الموضة الشهيرة "سي آر فاشون بوك".

واختارت المجلة كلا من "كيم" (39 عاما) و"ناعومي" (49 عاما) و"شير" (73 عاما)، للظهور على غلاف عددها "باور"، في جلسة تصوير مميزة من وحي الستينات وباللون الأبيض والأسود، بعدسات "ميرت وماركوس"، اللذان يعدان من أبرز مصوري الأزياء.

وفي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت كيم برفقة شير على الغلاف بإطلالتين كاملتين بالأسود من وحي الستينيات، بينما ظهرتا على الدراجات البخارية.

وبالإضافة إلى الملابس الضيقة، اعتمدت كيم تسريحة البف العالية مع ترك خصلاتها منسدلة، واعتمدت شير تسريحة بف قصيرة مع غرة أمامية وجانبية كلاسيكية، كما ظهرت النجمتان بمكياج كلاسيكي اعتمد على الآيلاينر الحاد والرموش الكثيفة.

وفي لقطة أخرى، يمكن رؤية العارضة المخضرمة "ناعومي كامبل" وهي ترتدي "بليزر" تقليديا مع حمالة صدر فقط وقفازات طويلة، وأكملت إطلالتها بتسريحة بف على غرار كيم وقلادة ضخمة.

ظهرت النجمات الـ 3 في شوارع لوس أنجلوس بإطلالات مختلفة بطلها اللون الأسود، أبرز رشاقتهن وجمالهن، وكأنهن عائدات من فترة الستينيات إلى عصرنا هذا.

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وبالإضافة إلى إطلالاتهن الجذابة، تناولت النجمات في المجلة الكثير من الأمور والقضايا التي تهمهن، فقد تحدثت كيم عن استعدادها لإطلاق فيلمها الوثائقي "كيم كارداشيان ويست: ذا جاستيس بروجيكت"، والذي يتناول رحلتها ومجهوداتها لتصبح محامية.

وقالت كيم إن دورها كأم هو ما ألهمها لدخول مجال المحاماة، وقالت: "تطوري بهذا الشكل ينبع من مزيج من النضج والزواج والإنجاب، فحياتي أصبحت مختلفة تماما عما سبق، فحاليا أشعر بالمسؤولية تجاه نفسي وأطفالي أكثر من الحياة العامة، وأريد أن أكون قدوة جيدة لأطفالي، فأنا أربي 4 أطفال ذوي بشرة سوداء في هذا المجتمع والنظام الذي يسيطر عليه التمييز ضد الأشخاص "السود" وذوي البشرة البنية".

كما تحدثت "شير" عن شهرتها الكبيرة والتي صمدت حتى الآن، حيث قالت: "كوني في هذا السن وإنني مازلت مشهورة حقا هو أمر لم أتوقعه على الإطلاق، فعندما أعتلي خشبة المسرح الآن، أرى هذه التجمعات المختلفة التي تشمل كبار السن والأطفال أيضا، فذلك أمر مميز حقا، فأنا أعلم أنني مازلت أسعد الناس، وأعتبر ذلك الأمر هِبتي".

وفيما يتعلق بناعومي، تناول اللقاء إصرارها على مساعدة من تراه محتاجا، وقالت: "أنا لست ذلك النوع من الأشخاص الذي يختفي عندما يكون شخص ما في شدة، وعندما أتدخل، أفعل ذلك وبقوة".

وكشفت ناعومي أنها في إحدى المرات علِمت أن أحد خبراء مكياجها كان بحاجة لكريمات معينة لجسده ولمساعدته في دفع تكاليف رعايته الطبية، ولم تتردد في منحه إيجار شقتها التي استأجرتها آنذاك برفقة العارضة الأمريكية "كريستي تورلينغتون" لمساعدته، وقالت: "علمت أنني عندما أفعل ذلك، سيعتني الله بي وسأحصل على المال مجددا".

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت ناعومي عن دعمها لأبحاث ومرضى الإيدز منذ فترة طويلة وحتى الآن، وختمت اللقاء بـ: "أنا مؤمنة بأن هناك علاجا للإيدز".