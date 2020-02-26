القصة الكاملة لأزمة طلاق نوال الزغبي بعد 12 عاما

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها أمس الثلاثاء خلال حلولها ضيفة في برامج " منا وجر" بإعلان طٌلاقها من زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي ديب بعد 12 عاما من الانفصال.

وبدأت الحكاية في 25 أغسطس 2008 عندما أعلنت النجمة الذهبية انفصالها عن ايلي ديب والد أبنائها " تيا والتوأم جورج وجوي" بعد زواج استمر 18 عاما حيث تزوجا عام 1990، وتسلم حينها ايلي ديل إدارة أعمالها.

وعن سبب انفصالها صرحت نوال الزغبي في احدى حواراتها التلفزيونية السابقة قالت "وهل توجد امرأة لم تعش الخيانة! خيانة على كافة المستويات.. خيانة مادية ومعنوية. عندما تزوجت كنت أفكر بتأسيس بيت وعائلة، وضحيّت من أجل أولادي، ولكن وصلت إلى مرحلة لم أستطع التحمّل أكثر".

ومن جانبه لم يصمت ايلي ديب أمام ما قالته نوال الزغبي ورد لأول مرة عليها من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" “نوال ما بتترك مناسبة إلّا وبتجيب سيرتي فيها…تفاجأت اليوم بهالمقابلة يلي أكدتلي أكتر وأكتر إنو نوال ما رح تحل عني !!! وأحلى شي بس يقولولي إنو هي ما عم تجيب سيرتي !!!”.

وتابع إيلي ديب أنّ نوال ليس لديها شيء مهم تتحدّث عنه غيره، مشيرا إلى أنّها تظهر كالمراهقات في كليباتها، حيث كتب “ليش هيي عندا شي مهم تحكي عنو غيري ؟! عن شو بدا تحكي ؟ عن اغنياتها الناجحة ؟ عن حفلاتها يلي ما بيتجاوزو عدد اصابع اليد الواحدة؟ عن كليباتها يلي عم تطلع فين مثل المراهقات متناسية انو بعد 4 شهور بيصير عمرا 48 سنة ؟”.

واتّهم ديب طليقته بعدم الوفاء والإخلاص لكلّ من ساعدها “عن شو بدا تحكي؟… عن اخلاصها لكل يلي كان الن فضل بنجاحاتها السابقة من سيمون أسمر وإيلي صعب وطوني مندلق أو إيلي ديب بي أولادها وصانع نجوميّتها يلّي كرس كل حياتو بسبيل وصولها للشهرة والتربّع على عرش النجومية".

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ومنذ عامين، دخلت نوال الزغبي في خلاف مع ابنته تيا التي تركتها وعاشت مع والدها والغت متابعة نوال الزغبي عبر انستجرام، ولكن في فبراير 2019 في توقيت طرح البوم نوال الزغبي " كده باي" حضرت تيا ديب الاحتفالية الخاصة بالالبوم واكدت ان علاقتها مع والدتها على ما يرام.

وظل طلب نوال الزغبي للطلاق رسميا من ايلي ديب معلقا لمدة 12 عاما في انتظار قرار كنسية الفاتيكان، وهو الخبر الذي أعلنت عنه امس خلال برنامج منا وجر على قناة MTV اللبنانية، ورغم انها حصلت على الطلاق رسميا منذ 3 اشهر الا انها اخفت الخبر حفاظا على مشاعر أبنائها الثلاث.

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