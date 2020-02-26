شاهدوا.. أحدث ظهور لزوجة قصي خولي برفقة طفلهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 11:54 صباحاً - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ برفقة طفلهما، والذي هو الظهور الأحدث لها وللطفل وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت بينهما مؤخراً.

وظهرت الحمداني وهي تضع الطفل في حضنها، وتلعبه وتقبله، فيما لم يظهر وجهه على الكاميرا.

ومن ناحية أخرى، وبعد أن كانت قد ظهرت الحمداني في مقطع فيديو وهي تبكي ومتأثرة مهاجمةً خولي بعد تصريحاته عن علاقته القوية بطفله، إذ كذبته مشيرةً إلى أنه لم يلتقي بها أو بطفله منذ أشهر ومهددةً إياه بفضح المزيد إن لم يقل الحقيقة، خرج خولي عن صمته مؤكداً زواجهما وأبوته للطفل، لكنه رفض الحديث في التفاصيل على الإعلام أو السوشال ميديا.