المغنية دافي تكشف: تعرضت للاغتصاب والاحتجاز

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت المغنية الويلزية دافي عن أن قرارها الانسحاب من الساحة الموسيقية عام 2011 أتى بعدما تعرضت “للاغتصاب والتخدير والاحتجاز مدة أيام عدة”.

وكانت دافي أعلنت عام 2011 أخذ استراحة من نشاطاتها العامة، وقد كتبت في رسالة عبر “إنستغرام”: “أنا بخير الآن وأشعر بالأمان، لكنني احتجت إلى وقت طويل”.

وأكدت المغنية (البالغة 35 عاماً): “البوح بهذا الأمر ليس سهلاً، لكن يمكنني أن أقول لكم إنني خلال العقد الأخير قطعت وعداً على نفسي بأن أشعر مجدداً بالشمس تسطع في قلبي، وباتت الشمس الآن تسطع في داخلي”.

Advertisements

وأضافت: “تسألون لِمَ لم اختر أن استغل شهرتي للتعبير عن ألمي؟ لم أشأ أن أظهر للعالم الحزن في عينيّ، وكنت أسأل نفسي كيف عساني أغني وقلبي محطم؟ إلا أن قلبي تعافى بهدوء”.

وحازت المغنية، وهي مؤلفة موسيقية أيضاً، جائزة غرامي الموسيقية الأمركية العريقة لأفضل ألبوم بوب مغنى عام 2008 عن “روكفيري”.

وفي عام 2009، فازت بثلاث جوائز «بريت أوارد» الموسيقية البريطانية، وفي عام 2013 ظهرت إلى جانب الكثير من الفنانين الفرنسيين في حفلة أقيمت بنيويورك تكريماً لإديت بياف.