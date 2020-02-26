تيدي ميلينكامب ترزق بطفلها الثالث

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة الأمريكية تيدي ميلينكامب، 38 عاماً، إنجاب طفلها الثالث من زوجها إدوين أرويايف.

وكشفت نجمة مسلسل تلفزيون الواقع ريل هاوس وإيفز أوف بيفرلي هيلز، ميلينكامب عبر حسابها على إنستغرام، ولادة طفلها الثالث، وهي فتاة، مرفقة ذلك بفيديو عاطفي وهي في غرفة مستشفى الولادة، بينما تلعب بأصابع قدم طفلتها.

وفي هذه الأثناء، احتفل زوجها إدوين أرويايف بهذا الخبر السعيد، بنشر فيديو من على سرير المستشفى، قائلاً “زوجتي بطلة في غرفة الولادة، وهي والمولودة الجديدة بصحة جيدة تماماً”.

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وأوضحت ميلينكامب أن الحمل الأخير كان مفاجئاً بالنسبة لها، وزوجها كونهما لم يكونا يخططان للمزيد من الأطفال.

يُشار إلى أن الزوجين لديهما طفلة تُدعى سلاتي، 7 سنوات، وطفل يسمى كروز، 5 سنوات، بينما الزوج أرويايف عنده طفلة من زواج سابق هي إيزابيلا، عمرها 11 عاماً.