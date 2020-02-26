مسلسل جديد لـ كيفانش تاتليتوغ​.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى النجم التركي كيفانش تاتليتوغ عرضاً للمشاركة في مسلسل درامي جديد، وأفادت وسائل إعلام تركية أنه أبدى موافقة مبدئة على المشاركة فيه على أن يتعاقد رسمياً عليه قريباً.
وسيعرض المسلسل عبر إحدى منصات الانترنت، كما مسلسل “عطية” للنجمة التركية بيرين سات الذي عرض على الانترنت وحقق نجاحاً كبيراً.
الجدير ذكره أن كيفانش تاتليتوغ كان تلقى مؤخراً عرضاً للمشاركة في إعلان عالمي يظهر فيه وهو يغنّي الراب لمدة 20 ثانية، وذلك بعد ظهوره مؤخراً في أحد الإعلانات وهو يغني “الراب”، ما ادى الى تهافت المنتجين عليه كي يصدروا له ألبوماً غنائياً.
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