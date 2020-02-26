متابعة بتجـــــــــرد: وجّه الفنان التركي ​كنان دوغلو​ رسالة تهنئة لزوجته النجمة التركية ​بيرين سات​ بمناسبة عيد ميلادها. وكتب كنان عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أحب كثيراً أن أحبك يا حبيبتي عيد ميلاد سعيد ، لحسن الحظ أنك ولدتي وأتيحت لي الفرصة لأعيش معك. لتكن سنة اخرى رائعة لك وليضحك وجهك الجميل دائماً “. وكان كنان دوغلو غضب مؤخرا عندما سأله احد الصحفيين خلال إحدى المقابلات حول رأيه في المشاهد الجريئة لزوجته في مسلسل “عطية” إذ أجاب كنان: “أنت تسألني دائما عن ذلك، ألا توجد أي مشاهد أخرى يا رفاق؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تتلقى رسالة مؤثرة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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