مايا دياب تُعلن عن مفاجأة قريبة لجمهورها

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن استعدادها لطرح كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، ونشرت مايا دياب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي الخاص بالكليب، وظهرت فيه بإطلالة كرتونية على طريقة “سوبر هيرو”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” باللهجة المصرية من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

كما خاضت مايا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.