رغدة تبكي وتضع ساعة أحمد زكي.. وهكذا علقت على بيع مقتنياته

متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة السورية رغدة ضيفة على برنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة التلفزيون المصري، حيث علقت على الجدل الذي أثير حول بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك باعتبارها من أقرب الأشخاص إليه قبل رحيله، وقالت باكية إنها صُدمت حينما علمت بأمر بيع مقتنيات الفنان الراحل.

وأضافت، أنه تم التفريط في هذه المقتنيات لأنها ذهبت لرامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، واصفة إياه بأنه الوريث غير الشرعي، باعتباره وُلد وعاش حياته كاملة في لندن، ولم يكن على أي صلة بزكي ولا بتراثه.

وتابعت، أنه كان لا بد له أن يتواصل مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، ليفوضه بالتصرف في كل هذه المقتنيات، التي تحتوي على العديد من الأسرار والأوراق الهامة، معلقة: “مينفعش أحمد زكي يتيتم في الدنيا والأخرة، روحه هتلعنا ميت ألف مرة لو سبنا الموضوع”.