حسام حبيب يتوتر ويكشف حقيقة حمل شيرين

متابعة بتجــــــــــرد: بعد ظهورها ببطن منتفخ في حفلها الأخير بالفجيرة بدولة الإمارات العربية، وانتشار شائعة حملها من جديد، أبدى الفنان حسام حبيب، انزعاجه من تلك الشائعات، موضحاً أنه يشعر بالضيق بسبب تدخلات الإعلام والجمهور في حياته بهذا الشكل، الأمر الذي قد يدفعه لاعتزال الفن، حتى لا تكون حياته الشخصية عرضة للقيل والقال.

وقال حسام حبيب فى تصريحات صحافية : “تزعجني بشدة شائعة حمل شيرين، ليس لأنه أمر غير جيد، بل على العكس، أتمنى لو يحدث ذلك، ولكن الجميع يعرف أنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي، ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي”.

وأضاف: “هذه الشائعات تجعل الشخص مكشوفًا أمام الجميع، حيث تجبرك على تصديق أو تكذيب الشائعة، وهو أمر يوترني بشدة، لذلك قررت عدم الرد على أي شيء، لكن الحقيقة تدخل الجمهور في شؤون أي فنان يزعجه بشدة”، معربًا عن استيائه من لوم الجمهور المستمر له على أفعال شيرين.

وتابع: “الناس يلومونني على قيام شيرين بغلق حساباتها على السوشيال ميديا أو مواقفها بالحفلات، كأنني أنا المسؤول، الأمر الذي قد يدفعني للابتعاد نهائيًا عن الفن تجنبًا لمثل هذه المهاترات”.

وكان آخر المواقف التي دفعت إلى ظهور شائعة حمل شيرين من جديد، طلبها من زوجها حسام حبيب أن يحملها للنزول من على المسرح، حيث أوقفت الغناء وندهت عليه قائلة :”حسام ممكن تيجي تشيلني”