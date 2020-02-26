تشريح يظهر حقائق غير مسبوقة عن مايكل جاكسون… تشوه ومرض وصلع

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لصحيفة The Mirror البريطانية النتائج الأولية لتشريح جثة نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وذكرت أن النتائج أظهرت بعض الحقائق للمرة الأولى ومنها وجود ندوب في أماكن متفرقة من جسمه مع آثار جراح على الذراعين والفخذين والكتفين ناتجة عن تلقيه حقناً مسكنة للألم.

كما كشفت انه خضع للعديد من عمليات التجميل من خلال ندبات ظهرت خلف أذنيه وعلى جانبي أنفه وعند أسفل عنقه كما على ذراعيه ومعصميه .

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وتبين أيضاً من خلال التشريح أنه أجرى عملية تلوين لشفتيه باللون الوردي وقام بوشم حاجبيه باللون الأسود. واشار تقرير الصحيفة إلى وجود وشم آخر غريب على فروة رأسه .

وأفاد أيضاً باكتشاف آثار رضوض على ركبتيه مع جراح في ظهره، ما قد يدل على انه تعرض لحادثة سقوط قبل وفاته. وفاجأت النتائج معجبي النجم الراحل بإعلان حدوث تشوه على مساحات من جلده تؤكد إصابته بمرض البهاق .

وأكثر ما لفت الأنظار هو ما عرف عن شعره حيث تبين أنه كان يضع الشعر المستعار بعدما خسره بشكل شبه تام. ويزيد هذا التشريح الغموض المحيط بظروف حياة الفنان ووفاته التي يعرف حتى الآن أنها نتجت عن جرعة زائدة.