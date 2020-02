عراك بالأيادي بين الشقيقتين كيم وكورتني كارداشيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كيم كارداشيان" البالغة من العمر 39 عاما قد تحدثت عن العنف الموجود في الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر من مسلسلها الواقعي Keeping Up With The Kardashians.

ومؤخرا، قامت والدة كيم والعقل المدبرة لنجاحات آل كارداشيان كريس جينر، بنشر البرومو الترويجي للموسم الثامن عشر، وبالفعل ظهرت مشاهد عنيفة فيه. ففي لقطة من اللقطات، شوهدت كيم وهي تلكم شقيقتها الكبرى كورتني بقبضتها، حيث إن مستوى الخلافات بين الشقيقتين قد تصاعد ليصل حد التطاول بالأيادي.

وقبل أن تبدأ الشقيقتان بالعراك، شوهدت كورتني وهي ترمي علبة عصير جوز الهند معدنية على كيم بينما كانت تقول لها "ليس لديك شيء لتقوليه"، لترد عليها كيم "إياك وأن تهاجميني بهذه الطريقة"، ومن ثم تبدأ بإلقاء اللكمات عليها، والتي حاولت كورتني تفاديها عن طريق خفض رأسها. هذا ولم يكشف البرومو سبب خلافهما.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت كريس جينر: "عاد KUWTK وسنحتل أيامكم الخميس. موسم جديد يبدأ في الـ 26 من مارس فقط على !E".

وعلى صعيد متصل، كانت كورتني كارداشيان قد صرحت مسبقا بأنها لن تشارك في الموسم الـ 18 من المسلسل الواقعي، ولكن بعد نشر البرومو الترويجي للملسلسل وظهورها فيه، أربكت كورتني معجبيها حول مشاركتها أم لا، ودفعت واحدا منهم لأن يكتب التعليق التالي: "حسنا، إنك تأكلين الغلوتين وتستكملين KUWTK.. تماما يا كورت افعلي ما تفعلينه".

من جانبها، لم تترك كورتني ذلك المعجب في حيرته، حيث أنها أجابت على تعليقه قائلة: "توازن"، في إشارة منها إلى أنها أصبحت توازن بين عملها في المسلسل وحياتها، وبأنها ستشارك في الموسم الجديد.

يشار إلى أنه في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع عشر لمسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، اشتكت كورتني من مشاركتها فيه قائلة: "ليس من المقبول أن أشعر أنني في نقطة الانهيار. أحتاج إلى استراحة ولا أريد أن أصور بعد الآن".

واستطردت كورتني قائلة: "لدي ثلاثة أطفال يمثلون الأولوية بالنسبة لي أكثر من المسلسل. ما أقوله هو أنني وصلت إلى النقطة التي لست سعيدة بها. كل شخص لديه نقطة الانهيار. الحياة قصيرة، ولا تتعلق كلها بتصوير هذا المسلسل".