وائل كفوري يعترف بحبه لنوال الزغبي بعد إعلان طلاقها رسميا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المطرب اللبناني وائل كفوري، الجدل بعد تغريدة اعترف فيها بحبه لمواطنته الفنانة نوال الزغبي.

وجاء اعتراف وائل كفوري لنوال الزغبي بعدما فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها، من خلال إعلانها خبر طلاقها رسميا، أثناء استضافتها في برنامج "منا وجر"، المذاع على فضائية "إم تي في".

واستعان كفوري في اعترافه بحبه للزغبي بعنوان دويتو أغنية "مين حبيبي أنا" والتي شاركته الزغبي في غنائها منذ 22 عاما، حيث غرد على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "إلي سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي.. نوال الزغبي القوية"، وأضاف كفوري مؤكدا: "ما بنكر إني حبيتك...".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة كفوري بالكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالتهنئة، ومن بين التعليقات: "بتلبقوا لبعض .. تجوَّزوا وحقّقوا لي حلمي"، وقالت أخرى: "لابقين لبعض عفكرة"، وفي تغريدة أخرى: "ياريت تتزوجو".

وأعلنت الزغبي مساء أمس خبر طلاقها، وقالت المطرب اللبنانية: "أنا فعليا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وتحدثت عن ابنتها تيا في البرنامج، قائلة: "بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

وكان قد خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منذ شهرين، عن صمته، وأكد أنه لم يرَ أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلا: كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولاد من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهم شيئا منذ فترة طويلة.

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جاء ذلك بعد أيام قليلة من احتفال نوال الزغبي بعيد ميلاد ولديها التوأمين جوي وجورجي الـ 18، وبعد تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده قالت نوال إن طليقها يمكنه رؤية أولاده متى ما يشاء.

وعاد إيلي ديب للرد مجددا على حديث نوال وكشف في رسالة عبر صفحته على "فيس بوك" الكثير من الحقائق قائلا: "ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة، أنّ طليقتي نوال الزغبي قد صرّحت عن موضوع عدم رؤيتي لأولادي جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنّني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء".

وأضاف: "الآن وبعد أن أصبحوا بسن الرشد سوف أُبيّن للرأي العام ما حدث... منذ 3 سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ 18 وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة".

يُشار إلى أن نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم: تيا، وجوي، وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.