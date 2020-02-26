دريد لحام من "شارع شيكاغو" إلى "باب الحارة 11"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت شركة "قبنض" للإنتاج الفني في سوريا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تصوير الجزء الـ 11 من مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وتم الكشف خلال المؤتمر الذي تواجد فيه عدد من النجوم منهم: نجاح سفكوني، نظلي الرواس، زهير رمضان، رامز عطالله، سحر فوزي، رنا الأبيض، زهير عبدالكريم، قاسم ملحو، أمية ملص، تولين البكري، عن أسماء جديدة ستنضم للجزء الـ11 أبرزهم الفنانان دريد لحام، ورضوان عقيلي.

وأثار انضمام لحام للجزء الجديد حالة من الجدل بين الجمهور، إذ اعتبر البعض أن العمل فقد بريقه ولم يحقق أي نجاح في أجزائه الأخيرة، خاصة أن أغلب نجوم المسلسل الذين حققوا نجاحا فيه من خلال شخصياتهم قد انسحبوا من العمل، مثل الفنان عباس النوري والذي جسد شخصية أبو عصام، متسائلين عن سبب انضمام لحام، رغم مسيرته الفنية الغنية بالأعمال الناجحة.

ورأى آخرون أن باب الحارة اليوم مختلف تماما عن باب الحارة في أجزائه الأولى، والتي حققت نجاحا جماهيريا، وربما رأى القائمون على العمل أن الممثل القدير دريد لحام قد يضيف للمسلسل ويعيده للصدارة مجددا.

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وعلى صعيد أخر يشارك الفنان السوري دريد لحام في الموسم الرمضاني المقبل بعمل آخر من إنتاج شركة "قبنض" وهو مسلسل "شارع شيكاغو" إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم: سلافة فواخرجي، مهيار خضور، عباس النوري، أمل عرفة، نادين خوري، نادين سلامة.

وتدور أحداث المسلسل بين فترتي الستينيات من القرن الماضي والوقت الراهن، ويتناول قصة ميرامار (سلاف فواخرجي) فتاة تهرب من عائلتها بمساعدة البطل الشعبي مراد (مهيار خضور)، لتتحدى المجتمع في "شارع شيكاغو"، وهو شارع كان معروفا في دمشق خلال تلك الفترة، حيث كان يجتمع فيه المثقفون وأصحاب الموضة وتحصل فيه نقاشات فكرية واجتماعية .

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة والتي ستجسد دور "سماهر" في المسلسل قد نشرت صورا تجمعها بالفنان دريد لحام والذي سيجسد شخصية نعمان من كواليس تصوير شارع شيكاغو.

ويعتبر دريد لحام من أهم نجوم سوريا، وله في رصيده عدد كبير من المسلسلات والأعمال الناجحة ومن آخر أعماله مسلسل "سنعود بعد قليل"، و"الخربة"، كما شارك كضيف شرف في بعض الأعمال مثل "ضبوا الشناتي".