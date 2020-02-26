ماذا قال ضحايا هارفي وينستون من المشاهير بعد إدانته بالاغتصاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجهت بعض النجمات، ومن ضمنهن ضحايا المنتج الأمريكي هارفي وينستون للتعبير عن رأيهن في محاكمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إدانته بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي على كل من مساعدة الإنتاج ميمي هال في عام 2006 والممثلة الناشئة جيسيكا مان في عام 2013.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن العديد من الممثلات قد توجهن بالتهنئة للنساء اللاتي حصلن على الحكم، فنشرت آشلي جود التي كانت من أوائل الممثلات اللاتي اتهمن وينستون بسوء السلوك الجنسي تجاهها عبر "تويتر" قائلة: "لكل النساء اللاتي شهدن في القضية في هذا الجحيم المؤلم، لقد أسديتن خدمة لجميع الفتيات في كل مكان، شكرًا لكن ووضعت وسم بجانب منشور إدانة وينستون، مذنب".

ونشرت أيضًا الممثلة والمخرجة الأمريكية روسانا آركيت عبر "تويتر" وبعد فترة قصيرة من صدور الحكم ضد وينستون قائلة: "كل التقدير والامتنان للنساء الباسلات اللاتي أدلين بشهادتهن وللجنة المحلفين الذين لم يتأثروا بالخطط المنحطة من قبل محامي الدفاع، سوف نقوم بتغيير القوانين في المستقبل وسيتم إتاحه الفرص لسماع الضحايا دون التشكيك بهم، وذلك سوف يسهل الأمر على بقية الأشخاص أن يتحدثوا عن تجاربهم المؤلمة التي تعرضوا لها من حوادث الاغتصاب".

وكتبت الممثلة روزي بيريز والتي كانت شاهدة في المحاكمة لإثبات إدعاء الممثلة أنابيلا سيوريرا باغتصاب وينستون لها: "لقد تم تقييد وينستون بالأصفاد لإيداعه في السجن. أهنئ صديقتي سيوريرا على شجاعتها وقولها الحقيقة. هذا انتصار رائع".

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وكتبت الممثلة ميليندا هيل: "أشعر بالامتنان لشجاعة الضحايا وقولهن الحقيقة ولجنة المحلفين ومشاركتهم في هذا العمل الرائع".

وشارك المخرج والسيناريست الأمريكي جود أباتاو عبر "تويتر" قائلًا: "لا تنسوا أن وينستون يواجه 4 ادعاءات إضافية في لوس انجلوس وهذه المحاكمة هي مجرد بداية لعقابه".

الجدير بذكره أنه بعد إصدار هيئة المحلفين الحكم بإدانه هارفي وينستون بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، انهار وظل يصيح أنا بريء وشعر بآلام في صدره أثناء نقله من المحكمة لسجن جزيرة ليكرز نُقل على إثرها للمستشفى وتم تأكيد إصابته بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام بضربات القلب.