الفنان عمرو مصطفى يهاجم محمد رمضان والسبب عمرو دياب

هاجم الفنان المصري عمرو مصطفى، الفنان محمد رمضان، عقب تلميحاته الأخيرة ضد الفنان عمرو دياب، وأن محاميه الخاص هو من يقف وراء أزمة الطيار التي يواجهها مؤخرا.

عمرو مصطفى، قال في مداخلة هاتفية مع ببرنامج “القاهرة الآن” على قناة “العربية - الحدث”: “أننا في حالة فوضى ثقافية، أنا مش عارف الممثلين ساكتين له ليه !! بيقول أنا نمبر وان هل عادل إمام مش نمبر وان؟! هل عمرو دياب مش نمبر وان؟! طب أنت نمبر وان على مين؟! ناقص تقول أنا نمبر وان في التلحين.. حتى أفلامه مبقتش تجيب إيرادات عشان يقول رقم 1”.

الفنان المصري أضاف: “محمد رمضان لا يمثل الثقافة المصرية، ده حتى آخر كليب ليه فيه شذوذ.. ولو طلب مني ألحن له مستحيل أعمل ده تاني.. أنا جربت معاه في مسرحية وإعلان ولن أفعلها مرة أخرى ولو بمليارات العالم”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة، والتي تحدث فيها عن أزمته مع الطيار التي وصلت للقضاء.

رمضان ذكر في تصريحات له ان المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، هو الذي يقف وراء الطيار، ويدعمه، ويقود حمله كبيرة ضده.

المحامي أصدر بيان رسمي قال فيه: «ردًا علي المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جدًا، أقول إن محمد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى».

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وأضاف المحامي في بيانه: “أود تصحيح أمر بسيط، وهو أنني محامٍ لنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين، علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنانون هاني رمزي وأحمد عز وعمرو سعد والمطرب أحمد سعد ونيرمين الفقي وداليا البحيري ونور وإيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة وفي المجال الرياضي حسام حسن وعصام الحضري وهشام حنفي وشادي محمد وحسن شحاتة وإبراهيم حسن ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود متولي وغيرهم».

واختتم بيانه قائلا: «أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكمًا حضوريًا نهائيًا بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩».

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