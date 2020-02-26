شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب عن شائعات حملها: "ادعولى من قلبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت النجمة شيرين عبد الوهاب الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، ومؤكدة على أمنيتها لوجود طفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له، فقالت: "الناس من كتر حبها في الكابل ده نفسهم يشوفوا منه أطفال وأنا بقولكم ادعولى من قلبكم إن ربنا يرزقني بطفل من حسام لأني بحبه جدا ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه.. كتر الدعاء بيغير القدر، وأنا راضية بقضاء الله أكيد ربنا ليه حكمة في تأخير الحمل لغاية دلوقتي".

وتابعت قائلة خلال تصريحات تليفزيونية لها: "فى انتظار اللحظة العظيمة دى وأول ما تحصل هخليه أول حد يعلن.. وأول ما أعرف مش هقدر أخبى عنكم لأكتر من يومين تلاتة".

فيما قال حسام حبيب: "السيدات تكره السؤال المتكرر حول الحمل، وأشار إلى أنهم يتمنون ذلك وسيعلنون عنه فور حدوثه، وعلق على تصرفات زوجته على المسرح ورومانسيتها معه، وقال إنه مثل الناس يفاجأ بتصرفاتها وعفويتها ويحب ذلك منها، خاصة أنها على طبيعتها سواء على المسرح أو خارجه.

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كما فجرت شيرين عبد الوهاب مفأجاة عن غنائها تتر مسلسل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤكدة أنها ورطتها بالتصريح عن غنائها، لكنها لم تقرر بعد، أو حتي سمعت الأغنية حتي الآن ومن الممكن ألا تعجبها، حيث أكدت أنها حتى الآن لم تتعاقد على تتر مسلسل "2020 رغم إعلان نادين نجيم لهذا الأمر.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامه مما جعلها تظهر في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء.