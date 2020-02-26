شكرا لقرائتكم خبر عن اللى أصلها أفريقى تكسب..تعرف على أبرز النجمات اللاتى وضعن بصمتهن الذهبية بهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأثير في عالم صناعة السينما بهوليوود أمر صعب ويحتاج للكثير من الموهبة والإصرار والحماس من أجل تحقيق النجاح هناك كون المنافسة شرسة للغاية بسبب وجود مواهب فريدة وواعدة بهوليوود، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك عددًا من النجمات ذات الأصول الأفريقية استطعن أن يضعن بصمة من ذهب في صناعة الأفلام.

تأتي في المقدمة نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو التي تبهر العالم عادة باختيارها للادوار التي تقدمها، وتحولت نيونجو الفائزة بجائزة الأوسكار عام 2014 عن دورها في "Years a Slave 14" لتتحول نيونجو واحدة من أكثر نجمات هوليوود رواجا.

كذلك النجمة العالمية ساندي نيوتن التي قدمت بطولة العديد من أفلام هوليوود مع أهم وأشهر نجوم العالم مثل داني جلوفر وإيميليا كلارك ونتالي بورتمان وغيرهم، كما عززت اسمها كواحدة من أعظم النجمات في عصرنا ونالت العديد من الجوائز المهمة خلال مسرتها الفنية مثل "Primetime Emmy Awards" و"BAFTA Awards" و"London Critics Circle Film Awards"، وغيرهم من الجوائز.

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وتدخل القائمة أيضًا النجمة العالمية ليا كيبيدي التي بدأت حياتها كعارضة أزياء ثم عملت stylist وفي عام 2005 قررت التوجة للتمثيل لتثبت انها قادرة على إبراز موهبتها في عالم هوليوود، ولم يعلم الكثيرون أن كيبيدي ولدت ونشأت في أديس أبابا بإثيوبيا، وهي معروفة أنها تشارك دائمًا بالأعمال الخيرية، وقد تم اختيارها وعينت كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

كما تضم قائمة أشهر النجمات ذوات الأصول الأفريقية اللائي حققن نجاحا مذهلا في هوليوود كل من كانديس مكلور وإيلا توماس وشارليز ثيرون وغيرهن.