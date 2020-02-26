شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يتغزل فى نوال الزغبى.. و الفنانة ترد : "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان وائل كفورى في نوال الزغبى، معبرا عن حبه لها في تغريده عبر حسابه على تويتر، وكتب وائل قائلا: " اللي سنين بفتّش وبسأل مين حبيبي أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي"، لترد عليه نوال قائلة:" بحبك".



وائل كفورى و نوال الزغبى

وأحيا وائل كفورى، حفلا غنائيا بمدينة فلوريدا بأمريكا بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، وحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة هناك.

وقدم وائل خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها "ياهوي روح وقلو “،”عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكى الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة"..وغيرها.

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كما تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديداً كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "القوية" على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماستر محمد المقهور،

ومن ناحية أخرى شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

يشار أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.