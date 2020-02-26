شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكويتى عبد الله بوشهرى فى الحجر الصحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان الكويتي عبد الله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وذلك لتفشى فيروس كورونا بها خلال الأيام الماضية ، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له، وهو أمر طبيعي تقوم به الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار "كورونا" بها.

ونشر حساب "المجلس" عبر موقع "تويتر"، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدى الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس "كورونا"، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

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وأوضحت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت الليلة الماضية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 9 حالات، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة، كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.