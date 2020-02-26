شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تعلن طلاقها رسميا بعد انفصالها من 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن طلاقها رسميا، منذ ثلاثة أشهر بعد 12 عاما من الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها، قائلة :" أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وقالت نوال الزغبى في تصريحات تليفزيونية لها أن أبنائها يعارضون زواجها مجدداً، موجهة حديثها لأبنتها الكبرى "تيا"، قائلة :" بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

وكان قد خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منذ شهرين، عن صمته وأكد أنه لم يرى أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلا: كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولادا من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة.

ولدي نوال وإيلي ديب ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.

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وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديداً كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.