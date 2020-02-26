شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم طبيبة نفسية تعالج دينا الشربينى فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة إنجى المقدم تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربينى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، بمشاهد جمعت الفنانات دينا الشربينى وإنجى المقدم ورجاء الجداوى.

وتجسد إنجى المقدم ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية" تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، خاصة أنها تتعرض لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى.

وتعاونت إنجى المقدم مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.





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وقدمت إنجى المقدم آخر أعمالها مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بمشاركة إياد نصار، ومى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، وسارة عادل، وعزو عادل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تنتظر إنجى المقدم عرض فيلم "صاحب المقام" بطولة الفنانة يسار وآسر ياسين، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، محمود عبد المغنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت مسلسل "زى الشمس" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، وريهام عبد الغفور، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى وسامح عبد العزيز.