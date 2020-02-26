نجل نور الشريف في "حضرة المتهم أبي".. من أحمد عبدالقوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي بعيد ميلاده الـ36، إذ ولد في مدينة القاهرة يوم 26 فبراير عام 1984، وقدم عددا من الأدوار، كان أبرزها دور البطولة في مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي

- تخرج أحمد في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- هو ابن السيناريست الكبير محمد جلال عبدالقوي.

- مثل أحمد في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا، شهادة ميلاد".

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- بدأ حياته طفلا في مسلسل "حياة الجوهري عام 1997، والمسلسل من تأليف والده وبطولة الفنانة يسرا.

- شارك في عام 2003 في مسلسل "الليل وآخره" في دور بهجت، نجل رحيم المنشاوي "يحيى الفخراني".

- نال شهرة كبيرة بدور أحمد في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، حيث كان محور المسلسل.

- توقع العض له نجاحا كبيرا بعدها، لكنه غاب عامين، وعاد سنة 2008 بدور صغير لا يتعدي مشهدين في فيلم "حسن ومرقص"، في دور صديق عماد "محمد إمام".

- كان آخر أعماله مسلسل "صانع الأحلام" في عام 2019.

- في عام 2018، احتفل الفنان أحمد عبد القوى، بخطبته على الصحفية منى يونس فى منزل العروس، خلال حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين، وبعدها احتفل الثنائى سويا بالحدث السعيد فى إحدى كافيهات الزمالك المطلة على النيل.