تراند اليوم : اعتقال مغنية سعودية ومطالب بسحب جنسيتها (فيديو)



اعتقلت السلطات السعودية، مغنية شابة أثارت الجدل بفيديو كليب وصفه النشطاء بالمستفز وغير الأخلاقي، مطالبين بسحب الجنسية السعودية منها.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، بعد الجدل الواسع الذي أثارته عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أغنيتها الجديدة "بنت مكة"، وبررت السلطات اعتقالها للبيشي بأنها "أساءت لعادات وتقاليد أهالي مكة".

وتضمن الهجوم الذي شنه معارضوها عبارات عنصرية، ومطالبات بسحب جنسيتها، وجنسيات كل السعوديين أصحاب البشرة السوداء، ولا سيما ذوي الأصول الأفريقية منهم، والذين يشكّلون، على حد قولهم، "تهديدا ديموغرافيا وحضاريا للمنطقة".

وكان السلطات تحركت فور انتشار الفيديو، وحالة الغضب التي صاحبته، والذي يظهر فيه عدد من الفتيات يرقصن على كلمات أغمية "أنا بنت مكة" بشكل جرئ، وتصدر هاشتاج "لستن بنات مكة" الترند في المملكة ردًا على الكليب مطالبين السلطات بالتحرك والقبض عليها، وهو ما حدث بالفعل كما تم إغلاق الكافية الذي تم التصوير فيه.