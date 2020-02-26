تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع:«هؤلاء الفنانات دخلن المجال من باب الدعارة»



صدمت فنانة شهيرة، الجميع في تصريحات لها، عن زملائها الفنانات التي أشارت إلى أن معظمهم دخلن الفن من باب "الدعارة الراقية"، في إشارة منها إلى حصولهم على العمل الفني مقابل الجنس.

وفي حوار جرئ للفنانة المغربية "نرجس عميري"، كشفت جملة من التفاصيل الصادمة، والتي عبرت من خلالها عن غضبها الشديد، إزاء ما يعيش على وقعه المشهد الفني المغربي، حيث استغربت العطالة التي يتخبط فيها عدد كبير من الممثلين، خريجي المعاهد العليا، في وقت يستحوذ فيه دخلاء على الميدان كل الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

نرجس قالت في حوارها مع "اخبارنا المغربية"، أن جل المخرجين لم يعد يهمهم الإبداع ولا حتى الجودة، بقدر ما صاروا يبحثون عن أشخاص، كل رصيدهم، صفحات ضخمة على "الفيسبوك" أو "انستغرام"، كما تحدثت بكل جرأة عن اقتحام "أشباه ممثلاث" لعالم الفن والتمثيل، عن طريق ما وصفته بـ "الدعارة" الراقية، في إشارة إلى إشكالية "الجنس مقابل العمل" التي فجرتها سابقا عديد من الفنانات المغربيات.

كما تحدث "عميري" أيضا عن خيار الهجرة الذي سلكه عدد من الفنانين والفنانات الذين مورس عليهم "الحصار" عبر عدد من الأعمال الممولة من جيوب "دافعي الضرائب"، لا لسبب غير أنهم "مشي من الكليكة".



