تراند اليوم : شاهد.. «مبارك» ممثل في فيلم «وداع في الفجر» وهذا كان دوره



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من مشاركة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كممثل في أحد الأفلام مع الفنان كمال الشناوي.

وظهر "مبارك" كممثل في فيلم "وداع في الفجر"، كقائد سرب طيران يعطي تعليماته للطيار كمال الشناوي.

الجدير ذكره ان مبارك توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ92 عاماً بعد صراع مع المرض، وعمد عدد من النجوم إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقيم مصر جنازة عسكرية له وسط حضور كبار قيادات الدولة وزعماء عرب، وسوف تشيع جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، على ان يتم دفنه بمقابر الأسرة في أرض الجولف بمصر الجديدة.







