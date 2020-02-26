لانا ديل ري بأول ظهور لها بعد أزمتها الصحية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت المغنية العالمية ​لانا ديل ري​صورة لها من داخل سيارتها، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الصورة هي الظهور الأول لها بعد تعرضها لأزمة صحية، ما يعني انها عادت لنشاطها الفني كالسابق، اذ انها اصيبت بمرض أدى إلى فقدانها لصوتها، وقدمت إعتذارها للجمهور حينها بسبب إضطرارها لإلغاء جولتها الغنائيّة في المملكة المتحدة وأوروبا، بعد طلب الأطباء منها الراحة.

يذكر أن لانا ديل راي التي بدأت حياتها المهنية عامل 2005 ، استطاعت أن قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " young and beautiful " و " summertime sadness " و " dark paradise " و " ride " ، و غيرهم .

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