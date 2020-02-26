سلمى أبو ضيف تثير الجدل حول إنفصالها عن حبيبها الإيطالي

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية ​سلمى أبو ضيف​ الجدل حول حقيقة إنفصالها عن حبيبها الإيطالي، وذلك بعد أن فاجأت المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بحذفها كل الصور التي تجمعهما.

وتساءل المتابعون عن الموضوع، فيما تناقل البعض تصريح لأبو ضيف خلال حضورها أسبوع الموضة في ميلانو مؤخراً قولها عن موضوع حذف الصور "راحوا في الأرشيف"، الأمر الذي فسره الكثيرون أنه تأكيد غير مباشر على إنفصالهما.

وكانت تعرضت أبو ضيف للكثير من الإنتقادات بعد إعلان إرتباطها بحبيبها الإيطالي، وردّت حينها قائلةً:"أنا مش فاهمة إيه العلاقة، أجنبي أو مصري.. مسلم أو أيا كانت ديانة إيه".

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