دومينيك حوراني: "احرقوني بالشيشة في فخذي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من حفلتها في الشام التي احيتها مؤخرا.

وظهرت دومينيك في الفيديو وهي تغني وترقص، مشيرة الى ان عين اصابتها، معلقة على الفيديو بالقول: "حرقوني بالشيشة عين حاسدة ومقاطع من الحفلة في الشام بين الحبايب والأصدقاء، صيبة عين احرقوني بالشيشة في فخذي، أي اغنية تحبوا تسمعوا ؟".

الجدير ذكره ان دومينيك حوراني كانت قد طرحت مؤخرا كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

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