هل عاد تامر عاشور لخطيبته؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اثارت ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019، ​دارين حلمي​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها صورة لها برفقة خطيبها السابق الفنان المصري ​تامر عاشور​، وذلك على صفحتها الخاصة.

وعلّقت دارين على الصورة بمقطع من أغنية له، لتعلق احدى متابعاتها قائلة :"يابختك تامر"، فردت دارين عليها بالقول: "طبعاً يا بخته".

كما عادت دارين لمتابعة حساب تامر عاشور، ما يعني ان المياه عادت لمجاريها بينهما.

الجدير ذكره ان انفصالهما في الفترة السابقة شكّل ضجّة كبيرة في الوسط الفني في مصر.

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