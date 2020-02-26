عجوز تتسلق مبنى شاهق خشية “كورونا”

تسلقت امرأة صينية تبلغ من العمر 62 عاماً، الاثنين، السور الخارجي لمبنى شاهق، في منطقة هوانغبي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، وهربت من منزلها، بعدما أغلق عليها ابنها المنزل ومنعها من الخروج، حتى لا تصاب بفيروس ”كورونا“، وفقاً لصحيفة تشوتيان الصينية.

وأظهرت مشاهد مصوّرة، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، المرأة وهي تهبط من الطابق الثامن في المبنى وتمسك ببطء في السور الخارجي من شرفات المنازل عند كل طابق، وكانت تحمل معها حقيبة طبق المكرونة السريعة التحضير ”النودلز“، حيث وصلت للأرض بدون أن تصاب بأذى.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، فيديو للمرأة وهي تهبط من المبنى، حيث أحدث تفاعلاً واسعاً، وتساءل كثيرون عن سبب خروجها بهذه الطريقة من منزلها.

وقال مسؤولون محليون في تصريحات صحيفة، إن المرأة تُعاني من مرض الفصام ورفضت تناول الدواء، حيث هربت من منزلها في 16 فبراير الماضي، وبقيت مفقودة لمدة ثمانية أيام، وعندما عادت إلى منزلها، حبسها ابنها في غرفتها لمنعها من الهرب خوفاً عليها من الإصابة بفيروس ”كورونا“، ولكنها هربت بينما كان ابنها خارج المنزل.

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وشاهد أفراد من الشرطة المحلية لحظة هروبها، حيث أخبروا ابنها بذلك وطلبوا منه أن يعتني بها بشكل جيّد.

وسجّلت مقاطعة هوبي الصينية أكثر من 80% من الإصابة بالفيروس عالمياً، و95% من حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس على الصعيد العالمي.