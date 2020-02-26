تركي آل الشيخ بعد عودته إلى السعودية: مفاجآت منتظرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لأول مرة في المملكة بعد رحلة علاج صعبة استمرت شهرا تقريبا في نيويورك، أجرى خلالها عملية جراحية، حيث اجتمع مع أعضاء اللجنة الفنية بهيئة الترفيه للوقوف على المستجدات وجدول الأعمال الذي ستظهر به الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت ملامح تركي آل الشيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر "تويتر"، تشير إلى تعافيه تماما من مرضه الذي عانى منه مؤخرا، وقال إن الاجتماع مع الزملاء أسفر عن تحديد الكثير من المفاجآت التي ستظهر للجمهور آخر شهر مارس المقبل.

وأضاف تركي: "بنسوي أشياء تعجب أهل الرياض كلهم إن شاء الله وفي كام منطقة بالمملكة أيضا، وبنسوي شيء يبهر الناس كلها"، ليرد سالم الهندي نائب اللجنة الفنية بهيئة الترفيه قائلا: "أهم حاجة إنك رجعتلنا بالسلامة والدنيا كلها تكون حلوة وتشوف شغل اللي بنسويه".

وكان تركي آل الشيخ قد عاد إلى الرياض الإثنين بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك والتي استمرت قرابة شهر أجرى خلالها عملية جراحية وخاض فترة نقاهة.

وكشف المستشار عن عودته للسعودية من خلال تغريدة أطلقها عبر "تويتر": "الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرياض أخيرا".

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من جانب محبيه، الذين قدموا له التهاني والمباركات على نجاح رحلة علاجه وعودته للسعودية لاستئناف نشاطاته المتميزة ومواصلة الطفرة التي حققها في المملكة على مدار الفترة الماضية.

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وبدأ العديد من الفنانين ومسؤولين في الرياضة ولاعبين في كتابة كلمات التهاني فكتبت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "حمدا لله عالسلامة نورت بلدك".

وقال سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا في تعليقه: "أنورت بقدومك الدار يا أبو ناصر وحمدالله على سلامتك".

وأضاف المغني جابر الكاسر قائلا: "الحمد لله على سلامتك يابو ناصر قلب أحمر".

وكتب اللاعب السعودي الدولي السابق ياسر القحطاني: "أسفرت وأنورت يا أبو ناصر والحمد لله عالسلامة قرة عينك".

وكتب الفنان فارس مهدي قائلا: "ألف الحمد لله على سلامتكم نورت الرياض بقدومك".

وتواصلت التهاني من جانب العديد من الفنانين والرياضيين ومنهم: حمود الفايز وفيصل اليامي وفواز الشريف وعضوان الأحمر وطارق النوفل وخالد الشنيف وعبداللطيف آل الشيخ وعادل الملحم وماجد التويجري وفهد العتيبي وبدر صالح وغيرهم الكثيرين.