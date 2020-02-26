شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بالأوسكار.. إيرادات الفيلم الكورى Parasite تصل لـ 205 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر
فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.
ويدور فيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.
كما يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة ، وأثار الفيلم الكوري Parasiteإعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.
وحصل الفيلم الكورى Parasite على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90 %.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بالأوسكار.. إيرادات الفيلم الكورى Parasite تصل لـ 205 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.