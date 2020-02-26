خاص| عن"الأخ الكبير".. عبير صبري: "مشهد الكذب أمام النيابة جزء من أدائي التمثيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة عبير صبري، أن نجاح شخصية سوزي، التي قدمتها في مسلسل "الأخ الكبير" مع الجمهور، يعود لكونها شخصية جديدة على الدراما التليفزيونية، مضيفة: "الحمد لله إني أديتها بالنجاح ده".

وقالت صبري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جرأة الشخصية، كانت عامل رئيسيًا لجذبي لتقديمها، والشر الذي تحمله شخصية سوزي غير الواضح طول الوقت، الذي يتم اكتشافه مع الحلقات، وأيضًا تناقضات الشخصية نفسها".

وعن تحضيراتها لمشهد الكذب أمام وكيل النيابة، فقالت: "ده جزء من أدائي التمثيلي، والحمد لله إن كل مشهد معلم في ذاكرة الناس، ومبسوطة بهذه التجربة".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة: محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز.