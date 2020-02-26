ملك قورة في أحدث جلسة تصوير: "صباح الشتاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت ملك، في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت عليها، قائلة: "صباح الشتاء". يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

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