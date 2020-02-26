تراند اليوم : قصة الفنانة التي انهارت وأغشى عليها أمام الجميع بسبب كلمة إعجاب سمعتها من مبارك

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تتردد في الإعلام المصري على نطاق واسع.

و كشف أشرف زكي - نقيب الفنانين المصريين - علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالفنانين ، مؤكدًا أنها كانت جيدة .

وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد

موسى: تقابلنا كفنانين مع الرئيس الراحل مبارك أواخر عام 2010 ووجدناه

مهموما بمشاكلنا.

وأضاف: تحدثت من قبل مع مبارك في عودة عيد الفن و وجدناه يعلم أسماء الكثير من الفنانين وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم.

وتابع: حضرت معه لقاء آخر وفوجئنا به يستأذن ويقول (أنا همشي عشان ألحق

مسلسل يسرا ) وهنا أنهارت الفنانة يسرا وكادة يغشى عليها من الفرحة ، كما

أنه هنأ الفنانة هند صبري على أحد أدوارها.

