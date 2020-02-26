تراند اليوم : قصة الفنانة التي انهارت وأغشى عليها أمام الجميع بسبب كلمة إعجاب سمعتها من مبارك

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تتردد في الإعلام المصري على نطاق واسع.
وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد
وتابع: حضرت معه لقاء آخر وفوجئنا به يستأذن ويقول (أنا همشي عشان ألحق
و كشف أشرف زكي - نقيب الفنانين المصريين - علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالفنانين ، مؤكدًا أنها كانت جيدة .
وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد
موسى: تقابلنا كفنانين مع الرئيس الراحل مبارك أواخر عام 2010 ووجدناه
مهموما بمشاكلنا.
وأضاف: تحدثت من قبل مع مبارك في عودة عيد الفن و وجدناه يعلم أسماء الكثير من الفنانين وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم.
وتابع: حضرت معه لقاء آخر وفوجئنا به يستأذن ويقول (أنا همشي عشان ألحق
مسلسل يسرا ) وهنا أنهارت الفنانة يسرا وكادة يغشى عليها من الفرحة ، كما
أنه هنأ الفنانة هند صبري على أحد أدوارها.