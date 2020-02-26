شاهد.. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة “شوب مانجو”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 06:59 صباحاً - طرح الفنان المصري محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “شوب مانجو” وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلق محمد رمضان، على البرومو، قائلا: “شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح”.

وتقول بعض كلمات الأغنية: “طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع”.

يذكر ان محمد رمضان كان قد تحدى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، قائلا أنه لا يحق له منعه من الغناء، قانونياً، مشيراً إلى أن القرار بيد نقابة المهن التمثيلية.