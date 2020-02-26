أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للفنانين الكبار بمسلسل "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة للفنانين الكبار بمسلسل"ختم النمر"، عبر حسابه على"تويتر".

وكتب صلاح: "نجوم ختم النمر الكبار، ايه الإبداع ده! كبار أخلاقيا وفنيا، وأضافوا قوة وثقة للجميع، بجد أنا وجميع أبطال العمل محظوظين بهم جميعًا، صلاح النمر - سلطان - بدران - نور - بدور - عّم حكيم، شكرا رشدي الشامي وجميل برسوم وتميم عبده وعفاف شعيب ووفاء سالم وإبراهيم فرح".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.