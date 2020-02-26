شاهد.. دومينيك حوراني في وصلة رقص على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 04:58 صباحاً - انضمت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني الى قائمة الفنانات اللواتي رقصن على الاغنية الشعبية المصرية “بنت الجيران” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.
وعلقت دومينيك حوراني على الفيديو الذي نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كاتبة: “بناءا على طلبكم متعة خاصة الرقص في البيت على انغام اجمل أغاني”.
يذكر ان اغنية “بنت الجيران” ما زالت تلقى نجاحا كبيرا وتجاوز عدد مشاهدتها على اليوتيوب الـ 130 مليونا وذلك وسط استمرار الجدل حول هذه الأغنية وهذا النوع من الغناء الشعبي الذي بات يُعرف في مصر بـ”أغاني المهرجانات”.
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