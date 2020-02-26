شاهد.. الراقصة جوهرة على شاطىء السعديات في ابو ظبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 04:58 صباحاً - شاركت الراقصة الروسية والمقيمة في مصر جوهرة متابعيها لحظات وصولها الى امارة ابو ظبي وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت جوهرة مقاطع فيديو اظهرت لحظة وصولها الى مطار ابوظبي ومن ثم احد المنتجعات في جزيرة السعديات حيث اعربت عن سعادتها وحماسها بوصولها الى ابو ظبي.

وظهرت بعدها جوهرة بعدها على الشاطىء بفستان صيفي وهي تركض وتقفز فرحا.

يذكر ان جزيرة السعديات من الاماكن السياحية التي تشهد رواجا في امارة ابو ظبي حيث عدد زوارها الى اكثر من 165 الفا العام الماضي.