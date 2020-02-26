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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً حاشداً بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون حيث وجّهت التحية للجمهور شاكرة استقباله الحار.

وأبدت إعجابها بإمارة الفجيرة التي تزورها لأول مرة، لتشارك بفعاليات مهرجانها المُطل على بحر عمان. وفيما مازحت الحضور قائلة: "أنا عايزة أسكن هنا في بيت على البحر" طالبتهم باطلاق وسم "أحلى ليلة في الفجيرة".

هذا وقدمت جملة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الذي صفق مع التحية التي وجههتها لراعي المهرجان، حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وإلى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي حضر الحفل وطلب منها إعادة أغنيتها "على بالي"، ثم صعد إلى المسرح ووجه لها التحية، وذكّرها بأنها انطلقت في الإمارات من حفل بمدينة العين قبل نحو 20 عاماً.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تخاطب الجمهور: أرغب بالسكن على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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