شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مضحك للمغنية سيلين دوين بعد حفلها فى مدينة "بالتيمور" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة العالمية سيلين ديون، فيديو لها عبر حسابها على انستجرام، على متن الطائرة خلال سفرها من مدينة "بالتيمور" أكبر مدن ولاية ميريلاند، التى أحيت فيها حفلا غنائيا، مساء يوم 24 فبراير الماضى، متجهة إلى مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وظهرت ديون، خلال الفيديو وهى تتنازل الطعام بطريقة طريفة، صحبته بتعليق: "قضيت وقتا ممتعا فى بالتيمور، شكرا لك، نتجه الآن إلى فيلادلفيا".

يذكر أن النجمة العالمية سيلين ديون، عاشت فترة عصيبة للغاية خلال الأيام الماضية، بعد وفاة والدتها "مامان ديون"، عمن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها.

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وكانت كلودين ديون الشقيقة الكبري للنجمة العالمية كشفت، العام الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتهما، ومعاناتها بفقدان الذاكرة وضعف البصر والسمع.

وأسهمت والدة ديون بشكل كبير في مسيرتها الفنية، فكانت تضع بعض اللمسات في كتابة الأغاني الخاصة بها، في بداية مشوارها الفني، ومن ثم مع زوجها الراحل، وكانت تمتلك مؤسسة "مامون ديون" منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين.

ألبوم سيلين ديون الأخير، يحمل اسم "شجاعة" وقد صدر فى 2019، ويفسر الكثيرون هذا الاسم، بأنه يوحى بأن سيلين تريد العودة للساحة الفنية بقوة، بعد الظروف الصعبة التى مرت بها إثر وفاة زوجها وشقيقها قبل ثلاث سنوات بفارق يومين فقط.