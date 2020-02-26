شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض الموسم الثانى من مسلسل Harley Quinn فى 3 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مسلسل Harley Quinn موسمه الأول، منذ فترة قصيرة، ولن يطول انتظار متابعى سلسلة الأنيمشن، حيث يصل الموسم الثانى من العمل في 3 أبريل المقبل، وسيتضمن الموسم الجديد 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، تقوم الممثلة كالي كوكو بدور البطولة في هذه السلسلة الجديدة باسم Harley Quinn، وقام بالعمل على السلسلة كل من جاستن هالبيرن وباتريك شوماكر، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale

المسلسل من بطولة أصوات فانيسا مارشال، جيسون الكسندر، ديدريش بدر، لايك بيل، كايلى كوكو، رون فانشس، توني هيل، راهول كولي، سناء لاذان، كريستوفر ميلوني، ناتالي موراليس، جيم راش، وستركز السلسلة الجديدة على شخصية هارلي كوين، والتي تنطلق في مدينة جوثام.



Harley Quinn

كما جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.

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استنادًا إلى شخصيات دي سي كوميكس، تتركز الدراما الخارقة بعد فيلم روبين السابق، والتي تشمل ظهور شخصيات مثل ديك جرايسون، راشيل روث الملقب بالغراب، وجارفيلد لوجان والذى يعرف أيضا باسم الوحش بوي، وغيرهم حيث تجمع هؤلاء الأبطال معًا لتشكيل مجموعة قوية لـ محاربة عدو قوي، كما ينتهي بهم الحالي إلى تكوين عائلة واحدة، تهتم بأمورها، وتحمى بعضها البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

بالإضافة إلى ذلك حصل مسلسل Stargirl من شركة DC Universe على صفقة جديد، والتي ستسمح للسلسلة بـ البث على شبكة CW في اليوم التالي لعرض المسلسل على خدمة البث الأصلية له، وليست هذه هي أول سلسلة من شبكة DC Universe التي تحصل على صفقة للبث على أكثر من منصة، حيث سيتم بث الموسم الثاني من Doom Patrol على كل من DC Universe و HBO Max بعد عرض أول حلقاته.

تلعب Brec Bassinger دور Stargirl في هذه السلسلة الجديدة، والتى تركز على طالبة المدرسة الثانوية التى تقوم بقيادة مجموعة غير مجهزة من الأبطال الشباب لإيقاف الأشرار من الماضي.

مسلسل " Stargirl" من بطولة ايمي سمارت، لوك ويلسون، تراي رومانو، نيل جاكسون، وهنتر سانسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"ـ ولم يتم تحديد موعد أولي لـ طرح حلقات مسلسل Stargirl ، لكن من المتوقع أن يصل جميع المنصات في ربيع 2020.