شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الجيران.. عمر كمال وحسن شاكوش يحييان حفلات غنائية فى لبنان الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن إحيائه 3 حفلات غنائية، مع صديقه حسن شاكوش خلال الشهر القادم فى لبنان.

ونشر كمال، عبر صفحته على فيسبوك، البوستر الدعائى للحفل، صحبها بتعليق مقتضب: "12 و13 و14 الشهر الجاى فى لبنان".





ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.

وطالب عمر كمال الجمهور بمساندتهم ودعمهم، بعدما أوضح أن الأغنية الجديدة التى تحمل اسم "عود البطل"، ستكون بالتعاون مع حسن شاكوش ومصطفى حدوته وإسلام ساسو، كما ردد عمر كمال وشاكوش كوبليه من الأغنية، التى تقول كلماتها: "عود البنات عالى شقلب لى أنا حالى يرخصلك الغالى ياللى سحرتينى.. عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللى سحرتينى.. واخدانى عالهادى وجمالها مش عادى".

وكان الفنان هانى شاكر، فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.