شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. محمد محسن وزوجته هبة مجدى يرتديان كمامة فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، مرتديان "كمامة" خلال تواجدهما فى مطار القاهرة الدولى، وذلك قبل سفرهما للخارج.



محسن وهبة مجدى

ونشر محسن، عبر حسابه على انستجرام، صورة له برفقة زوجته، مرتدين الكمامة، لكنه لم يشر إلى مكان سفرهما، واكتفى بوضع "إيموشن" طائرة على الصورة، فيما نشرت زوجته هبة، صورة تجمعهما خلال انتظارهما فى المطار قبل الإقلاع.



محسن

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز في أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.





وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بني شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".

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وشارك محمد محسن مؤخراً الفنانة مي كساب مؤخراَ فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.