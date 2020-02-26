شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه لـ 8 أغنيات من ألبومه الجديد..مصطفى حجاج يسجل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مصطفى حجاج لأول مرة مع الشاعر الغنائي حسام سعيد، في أغنية جديدة تحمل طابع دراما شعبي، وهى من ألحان أحمد أبو زيد، وأكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أن تسجيلها سيكون خلال الأيام المقبلة، وأنه لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وأضاف حسام سعيد أن الأغنية تحمل طابعا جديدا، وستكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب جمهور مصطفى حجاج.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، والأغنية الثانية من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والخامسة " بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

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والأغنية السادسة " يا مصطفى يا مصطفى" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، والأغنية السابعة " مجرد بس ما افتكرك" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثامنة " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن الشاعر حسام سعيد تعاون مؤخراً مع عدد كبير من المطربين أبرزهم "لطيفة" بأغنية مابكرهوش وهى من ألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، وأغنية أغنية "نفسى يا ليل" لسمية درويش، وهى وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتعاون مع المطرب كريم محسن في ألبوم الأخيرة يحمل اسم "قابل بقى"، من خلال ثلاث أغنيات هما، "فجأة اختفت"، "تاتا تاتا"، "غالى".