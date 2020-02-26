شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى مبارك يتوسط عمالقة الفن فى صورة نادرة من ثمانينيات القرن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى صورة نادرة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مع عدد كبير من عمالقة الفن والثقافة، على ما يبدو أنها تعود للاحتفالات بيوم الفن وجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية فى مجالات الفنون والثقافة، وترجع تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضى.



حسنى مبارك مع عمالقة الفن

الصورة ظهر منها مع الرئيس الراحل، عدد من عمالقة الفن منهم من غادر الحياة ومنهم مازال على قيد الحياة، متعهم الله بالصحة، ظهر منها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كرم مطاوع، عمر الحريرى، سعد أردش، جميل راتب، حمدى أحمد، محسن سرحان، ماجدة، حسن الإمام، كذلك محمود ياسين، عزت العلايلى، فردوس عبد الحميد وتهانى راشد وغيرهم.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اليوم الأربعاء، فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

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وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وقائدًا للقوات الجوية، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.