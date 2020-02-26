أميتاب باتشان يتغزل في موهبة هذا النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان العالمي إميتاب باتشان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له من كواليس تصوير أحدث أعماله مع النجم رانبير كابور. وكتب أميتباب باتشان: "في العمل مع واحد من المفضلين لي، النجم رانبير كابور، أحتاج 4 لأواكب موهبته الهائلة". وكان آخر فيلم عرض للنجم أميتاب باتشان فى مصر، فيلم "Thugs of Hindustan" أو "قطاع طرق الهند"، وتدور قصة الفيلم حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويقدم في الفيلم لجمهوره بعض أشعار التي ألقاها بنفسه داخل أحداث الفيلم.

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