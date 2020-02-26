فيديو| معتصم النهار يعلق على رقصه على "بنت الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان معتصم النهار إن الفيديو، الذي انتشر له وهو يرقص على مهرجان "بنت الجيران"، فيديو عادي ولا يستحق هذه الضجة.

وأضاف النهار، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أن كواليس الفيديو الذي انتشر له مع الإعلامية ميساء مغربي وهما يرقصان على مهرجان "بنت الجيران"، لحشن شاكوش وعمر كمال، كان في أثناء تصوير حلقة لأحد البرامج.

وتابع معتصم أنه لا يهتم بفكرة الأغنية التي يرقص عليها، لأنه قد يكون هناك أغنية بها طرب لكن لا "يتسلطن" منها والعكس.

وكان فيديو قد انتشر للفنان معتصم النهار، وهو يرقص في السيارة مع الإعلامية ميساء مغربي على أغنية بنت الجيران، ولاقى الفيديو رواجا وحقق ملايين المشاهدات.